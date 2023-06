Oprichter Lichtjesavond overweegt juridische stappen tegen gemeente Enkhuizen

Harry Groot, oprichter van Lichtjesavond in Enkhuizen, overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de gemeente. Hij vindt dat de gemeente zich ten onrechte heeft gemengd in het evenement waarbij al jarenlang een deel van de binnenstad rond kerst sfeervol wordt verlicht. "Ze hebben het evenement van mij afgepakt."

"Het enige wat ik als buurtbewoner wilde, is gewoon een Lichtjesavond als vanouds organiseren op een veilige en verantwoorde manier. Ik heb Harry aangeboden alle rompslomp te organiseren: potjes voor de kaarsen, verkeersregelaars, bebording, et cetera. Het mocht onder zijn naam plaats vinden, ik hoefde hier de credits niet voor. Helaas had hij er geen zin in."

Uit stukken die NH heeft gekregen na een verzoek op de Wet open overheid (Woo), blijkt dat burgemeester Eduard van Zuijlen aan de bel trekt wanneer hij half november uitgenodigd wordt het evenement in de kerk te openen. "Wil jij navragen wat de bedoeling is? Zoals het hier staat lijkt het alsof er alleen in de Westerkerk lichtjes staan. Dat zal toch niet waar zijn?", mailt hij naar een medewerker in de gemeente.

De druppel is als de glazen potten waar de kaarsen in worden gezet worden weggegooid door de gemeente. Die moet de opslagruimte in de Koepoort leegmaken vanwege een renovatie. Harry Groot besluit om het evenement anders te organiseren. Met activiteiten in drie kerken en elektronische sfeerverlichting die verspreid over meerdere weken 's avonds aan zouden gaan."

"Er kwamen steeds meer regels en ik mis ondersteuning. Bovendien willen ze het commerciëler maken. Dat we met de horeca zouden samenwerken." Met een kerstmarkt en een ijsbaan op het Landje van Top bijvoorbeeld. "Dan loopt de horeca binnen, maar als er dan iemand verkeerd parkeert, wordt het in mijn schoenen geschoven. Dat wil ik niet. We hadden het als vereniging prima voor elkaar."

Het zit hem, zelfs nu bijna de zomer aanbreekt, nog steeds hoog. "Ik ben nu met een advocaat aan het uitzoeken wat de rol van mensen is geweest. En ik wil ook niet dat ze de naam van het evenement, of iets wat er op lijkt, gebruiken." Zo'n 25 jaar lang zorgde hij met onder meer zijn buren dat Lichtjesavond een sfeervol en drukbezocht evenement werd. Maar naarmate de jaren vorderden kreeg hij steeds meer moeite met de wensen en eisen van de gemeente.

Diezelfde dag mailt Thomas de Boer de gemeente over zijn plannen. Zo wil hij een foodtruck neerzetten om warme chocolademelk en glühwein te verkopen. En ook een skûtsje (zeilschip) in de haven leggen om de sfeer in het gebied te vergroten. Daarnaast wil hij een minder groot gebied afzetten met hekken. "Omdat het anders op deze korte termijn niet te doen is."

Op 7 december mailt Thomas de Boer naar Jan Franx met een opzet voor de tekst richting buurtbewoners van de Zuider Havendijk en vraagt hem om zijn mening. Burgemeester Eduard van Zuijlen mailt twee dagen later de brandweer of de jeugdbrandweer ook weer aanwezig zal zijn zoals voorgaande edities.

Het is namelijk nog maar vier dagen tot Lichtjesavond. Een dag daarvoor is de aangevraagde evenementenvergunning verleend. In nog geen week tijd. "Het is altijd ingewikkeld, maar nu kan het opeens wel snel worden geregeld", aldus Groot. Het is duidelijk dat de gemeente zich heeft gemengd. Ik wil weten op welke manier precies en of dat strafbaar is."

De Boer legt uit dat veiligheid de reden was. "Zonder afzettingen en verkeersregelaars hadden er onveilige situaties ontstaan met duizenden bezoekers." Hij is teleurgesteld door de ontstane commotie. "Ik heb het met alle goede bedoelingen van de wereld gedaan. Ik heb heb duizend potjes gekocht, medewerkers en vrienden gevraagd om te helpen en er zelf uren vrijwillig werk in gestopt."

Meerdere gesprekspogingen

Hij geeft aan meerdere malen geprobeerd te hebben samen om tafel te gaan met Harry Groot, maat tevergeefs. "Het uitbreiden van het evenement had ik al vrij snel laten varen. Ik kon er zelf ook niet bij zijn, omdat mijn vader in het ziekenhuis lag met een hersentumor. Nadat alles klaar was gezet ben ik naar hem gegaan. Helaas is hij niet veel later overleden."

Al met al kijkt De Boer terug op een mooie avond. "Ik dat het rondje door de stad en het programma in de kerk elkaar super hebben aangevuld. En belangrijker: de Enkhuizers hebben volgens mij een mooie avond gehad."

'Ik ga niet in gesprek met de gemeente'

Grote vraag is of het allemaal niet onnodig hoop is opgelopen. En is het voor Harry Groot niet verstandiger om het gesprek aan te gaan met de gemeente. Maar daarover is hij resoluut. "Met deze burgemeester en wethouder ga ik niet meer praten. Ik ben nog steeds voorzitter en als dan geprobeerd wordt het evenement te kapen, dan ga ik niet meer zomaar door één deur met die mensen. Dan hadden ze eerder het gesprek met mij moeten voeren."