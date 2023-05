Gemeente Hoorn doet oproep: "Ga gezellig 'te kermis' in Zwaag"

De gemeente Hoorn roept bezoekers van de kermis in Zwaag komend weekend 'gezellig te kermis te gaan'. Dit vanwege de incidenten tijdens onder meer de kermis in Wognum. Bovenop de al strenge veiligheidsmaatregelen gaan BOA's en politie-agenten vaker surveilleren.

Komend weekend is het kermis in Zwaag - Pixabay

De oproep via Facebook wordt gedaan met de kermisincidenten van afgelopen weekend in het achterhoofd. In Wognum werden onder meer twee bezoekers mishandeld buiten het kermisterrein. Eén van hen werd mogelijk met een kettingslot geslagen, waarbij hij zijn kaken brak. In Hoogkarspel verliep de kermis weliswaar relatief rustig, maar kregen enkele kermisgangers een gebiedsverbod opgelegd. Verder is er sprake geweest van bedreiging en diefstal. Reden genoeg voor de gemeente Hoorn om ook kritisch naar veiligheidsmaatregelen in Zwaag te kijken. Tekst gaat verder.

"Het kermisterrein is aangewezen als evenemententerrein, waar strenge huisregels gelden", zo wordt vermeld in het Facebook-bericht. Net als andere jaren worden er beveiligers ingezet en is er ook cameratoezicht. "Verder zullen boa's (gemeentehandhavers) en de politie wel vaker controleren. Triest dat het moet, maar we hopen vooral dat het een gezellige kermis wordt", aldus een gemeentewoordvoerder. En als er iets gebeurt, wil de gemeente benadrukken dat getuigen of slachtoffers vooral 112 moeten bellen. "Mensen denken dat dit alleen mag bij levensbedreigende gevallen. Maar dat kan ook bij andere incidenten. Dus doe dat vooral, onthoud ook kenmerken van de dader(s) en doe als slachtoffer altijd aangifte", benadrukt de woordvoerder. Tekst gaat verder.