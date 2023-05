Sen (18) crasht bijna in de Red Bull Ring en weet zich te herpakken

Sen Roodenburg uit Krommenie reed afgelopen Hemelvaart weekend een goede race op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Toch gebeurde er iets waar hij niet op zat te wachten. In bocht één werd hij geraakt door een tegenstander en zo belandde Sen op de laatste plek. "Ik win liever dan dat ik derde word. Het is wel een hele goede prestatie van laatste naar derde dus ik ben er ook wel blij mee."

Dit was een spannend weekend voor hem. Het was namelijk niet alleen de eerste keer dat Sen en Gianni op deze baan mochten rijden maar ook de eerste keer voor het Bas Koeten team. Daarom hadden ze een extra dag om te oefenen. "We begonnen vrijdag met twee trainingen die we mochten mee rijden met de Supercar Challenge. Alleen was het heel druk op de baan. Dus we hebben niet zo heel veel kunnen testen." Toch vond Sen het wel fijn om wat rondjes mee te rijden. Zo wist hij al hoe het circuit er uit zag en voelde.

Senna van Soelen, een andere racer bij Bas Koeten, heeft deze race gewonnen. Toch is Sen wel blij voor hem. Sen heeft na de crash wel nog hard gevochten voor zijn derde plek. "Ik ben van laatste naar de vierde plek gereden voor de pitstop. Die ging gelukkig goed. Gianni heeft nog de derde ingehaald." Zo hebben ze toch een prijs gewonnen deze race. "Podiumplek op de Red Bull Ring kan ook weer op mijn CV", zegt de 18 jarige tiener enthousiast.

Race 2

Sen baalt nog steeds van zijn tweede race. Deze keer begon zijn teammaat Gianni van de Craats. De auto was niet helemaal goed meer door de eerste race en ook deze keer zat niet echt mee. "Gianni werd een paar keer geraakt hierdoor moesten we bij de pitstop ook de band verwisselen omdat die kapot was. Dat kosten ons weer een extra 30 seconde." Sen heeft deze race uitgereden en is op de zevende plek gefinisht. "Ik kon misschien nog terug rijden naar het begin als de auto nog goed was maar die voelde niet lekker en had al te veel schade."

Toch is Sen wel trots op dit weekend. "Het gat was namelijk 10 seconde toen ik vijfde lag. Van de vijfde naar de vierde en derde plek was nog wel even een stukkie. Maar elke ronde ging er weer een seconde van af." Sen denkt dat hij het beter had kunnen doen tijdens de races. Zijn vader is in ieder geval heel trots op hem dat hij toch de derde plek heeft gehaald.

Volgende race

Sen heeft alles gegeven dit weekend en kan nu weer even uitrusten. De volgende race is 7 tot 9 juli op het Zolder circuit in België. Hier heeft Sen al eerder met de Fiesta gereden dus er is wat minder spanning. Sen kijkt vooral uit naar de race op Spa. Dat is namelijk zijn lievelingscircuit. Hiervoor moet hij nog even wachten. Die race is pas in oktober.