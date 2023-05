De Peiling: ik kan niet zonder smartphone

Urenlang scrollen op Instagram, swipen op Facebook of chatten in Whatsapp, vaak zelfs zonder erover na te denken. Betrap jij jezelf daar ook vaak op? Dan ben je zeker niet de enige. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de gemiddelde schermtijd van een volwassen persoon in Nederland ligt op 5,5 uur per dag! Kan jij nog zonder je smartphone?

Heb jij ook vaak de neiging om je telefoon te checken en om continu bereikbaar te zijn? Dan ben je zeker niet de enige. Het kan gevolgen hebben op hoe je brein presteert, op je lichaam en op relaties. Dat betekent niet dat je ineens dommer bent wanneer je telefoon in de buurt is, maar de gedachte aan dat ding zorgt ervoor dat je je aandacht verdeelt over twee taken en daartussen schakelt. En daar zijn we bewezen niet goed in.

Maar het is helemaal niet vreemd dat zoveel mensen de verleiding van hun telefoon zo slecht kunnen weerstaan. Softwaremakers maken er hun levenswerk van dat smartphones door middel van psychologische trucs continu aandacht vragen. Trillingen, geluiden, meldingen: het is moeilijk om je telefoon een poos te negeren. Neem het jezelf dus niet kwalijk!

Jeras de Jonge uit Den Helder was er klaar mee, en besloot te vechten tegen zijn schermtijd. Zijn verhaal lees je hier.