Opnieuw school dicht na bedreiging in Amsterdam-Oost: vierde dit jaar

Middelbare school Spinoza20first aan de H.J.E Wenckebachweg in Amsterdam-Oost is vandaag gesloten vanwege een digitale dreiging waarin werd gesproken van een schietpartij. "Hoe kan dit bij ons gebeuren?"

Jan Paul Beekman, rector van de school, kreeg gisteravond van een collega te horen dat er een Snapchat bericht rondging waarin gedreigd werd met een schietpartij. "Ik schrok heel erg en we hebben gelijk de politie ingeschakeld die meteen actie hebben ondernomen", laat hij weten.

De politie doet op dit moment onderzoek naar de dreiging, maar kan over de aard en ernst geen uitspraken doen. Op dit moment vinden ook de eindexamens plaats, en in samenspraak met de school heeft de politie besloten die elders te laten plaatsvinden. Dat laat een woordvoerder van de politie weten.

Die andere locatie is het Spinoza Lyceum, waarmee Spinoza20first een scholengemeenschap vormt. "Dat was nog wel even spannend, gelukkig konden we dat op deze manier oplossen", aldus rector Beekman.

Vierde bedreiging dit jaar

Na scholen in Amsterdam-Zuidoost, Zaandam en Huizen, is dit de vierde bedreiging van het jaar waardoor een school vanwege de veiligheid wordt gesloten. Deze bedreigingen vonden ook online plaats en werden gedeeld via dreigmails en het sociale mediaplatform TikTok.

Aangeslagen

De rector en zijn collega's zijn erg aangeslagen: "We denken vooral: 'hoe kan dat bij ons gebeuren?'. We zijn een hele veilige school en het gevoel van veiligheid moet wel weer terugkomen. Dat is iets waar ik aandacht aan wil schenken de komende tijd."

Aan het einde van de middag heeft de school weer contact met de politie en zal er een beslissing worden gemaakt over wanneer de school weer open kan. "We gaan vanmiddag kijken hoever de politie is met het onderzoek, we hopen uiteraard dat we zo snel mogelijk open kunnen, maar het moet wel veilig zijn."