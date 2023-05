Van Pinkster 3 tot Spinvis tussen de koeien: dit is er te doen tijdens Pinksteren

Opnieuw een lekker lang weekend, want morgen en maandag is het Pinksteren. Voor veel mensen een ideaal moment om erop uit te trekken. Wat er is zoal in West-Friesland te doen?

Landfair in Medemblik

Geen traditionele Tuinfair in Midwoud dit jaar. Het evenement dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt, gaat dit jaar niet door omdat er geen geschikte locatie is. Een alternatief is er in Medemblik, waar voor het eerst de Landfair Medemblik wordt gehouden.

Er zijn stands met onder meer streekproducten, woonaccessoires en kleding. Verder worden er workshops gegeven en worden er oud-Hollandse spellen gespeeld. Ook is er live muziek. De Landfair wordt tot en met maandag gehouden op de Brakeweg in Medemblik.

Spinvis tussen de koeien in Aartswoud

Een bijzonder optreden van singer-songwriter Spinvis. Hij treedt maandag op tussen de koeien van het Rundveemuseum in Aartswoud. En hij komt niet alleen, want ook de Belgische celliste, zangeres en theatermaakster Saartje van Camp komt mee. Bij slecht weer wordt het programma verplaatst naar de stal, aanvang 14.30 uur.

Marcel van Roosmalen in Abbekerk

Schrijver en columnist Marcel van Roosmalen komt zaterdagmiddag naar Abbekerk. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek 'TOTAAL 2', draagt hij vanaf 15.30 uur onder meer columns voor in Het Witte Kerkje van Abbekerk.

Pinkster 3: Harddraverij Venhuizen

De kermistrein is in volle gang en stopt dit weekeinde onder meer in Venhuizen, Ursem en Zwaag. In Venhuizen wordt het toch al lange weekend met nóg een dag verlengd. Daar is traditioneel op Pinkster 3 (dinsdag) de Harddraverij. "Het is de afsluitende dag van de Pinksterkermis met een hoog reüniegehalte. Het dorp ligt plat en iedereen ontmoet elkaar bij de kermis- en kortebaan", klinkt het vanuit de organisatie.

Skeelerwedstrijd in Medemblik

De Nederlandse skeelertop verzamelt zich komende maandag vanaf 10.30 uur in Wervershoof. Op de Sjoerd Huisman piste aan De Westrand wordt een KNSB wedstrijd afgewerkt. Naast landelijke staan ook de West-Friese toppers aan de start. Denk aan Rick en Kay Schipper uit Medemblik, Chris Berkhout uit Hauwert en Bente Kerkhoff uit Oostwoud.

Dansvoorstellingen in Oosterkerk