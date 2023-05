Tweede leven gezocht voor afgedankte Bussumse spoortunnel

Bussum heeft een tunneltje dat nergens meer naartoe leidt. Maar in plaats van het dan maar te slopen kijkt de gemeente of het een tweede leven kan krijgen. Bewoners worden gevraagd om mee te denken.

Het tunneltje werd tot voor kort gebruikt om van de ene kant van het spoor naar de andere kant van het spoor te komen. Sinds station Naarden-Bussum een tweede toegang kreeg aan de achterkant van het station, is het tunneltje overbodig geworden. Het is ook al een tijd niet meer mogelijk om de tunnel te gebruiken.

Toch wil de gemeente samen met ProRail kijken of het tunneltje behouden kan blijven en of het een nieuwe bestemming kan krijgen. "Valt er bijvoorbeeld een kiosk in te vestigen, een winkeltje, iets met horeca of kunst?", vraagt de gemeente zich hardop af.

Creatief, maar wel realistisch

Bewoners wordt gevraagd om mee te denken en de meest leuke plannen met de tunnel op te sturen. Niet alles kan en mag overigens, het moet wel realistisch blijven. "Met realistisch doelen we onder andere op spoorveiligheid. Niet alles kan zomaar aan het spoor worden gerealiseerd. Denk dus goed na."

Na komende maand buigt een jury zich over alle ingezonden ideeën.