Smartlappen-punk van Jan Modaal in finale Zonneprijs in Paradiso en meer leuke tips voor de Pinksterweek

Het Pinksterweekend staat voor de deur, daarom hebben we weer een paar leuke uitgaanstips. Theaterfestival de Karavaan trekt door Noord-Holland met veel stukken over boeren, terug naar de middeleeuwen op kasteel Muiderslot en een zomers festival in Victoriepark in Alkmaar. Net na Pinksteren is de finale van de Zonneprijs in Paradiso met als grote troef de smartlappen-punk van Jan Modaal.

Tip 1: Finale Zonneprijs in Paradiso Amsterdam Na acht voorrondes is het op 1 juni eindelijk zover. Dan is de grote finale van Amsterdam heetste nieuwe popprijs, de Zonneprijs. Acht talentvolle band en acts nemen het in de finale in Paradiso tegen elkaar in de strijd om de titel. De voorrondes werden de afgelopen maanden gehouden in het Zonnehuis in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam-Noord, vandaar ook de naam Zonneprijs. In de laatste voorronde viel vooral Jan Modaal op met zijn smartlappen-punk. Zanger Jan straalde als een ware popster en zong nummers over de woningnood in Amsterdam. "Je mag niet wonen in een caravan, je mag niet wonen in een schuur, je mag wel wonen in een woning, maar dat is belachelijk duur", zingt Jan met zijn onvervalste Amsterdamse tongval en dan barst de band los in het punkrefrein: "Geboren, getogen, uitgezet!". De jury loofde het charisma en het contact met het publiek en stuurde Jan Modaal naar de finale. Daar zijn ze een grote kanshebber voor de titel. De finale van de Zonneprijs met als finalisten Kaya, Yodel Queen, Elmer, Figi, Muylike, Dorpsstraat 3, Amor en Jan Modaal op donderdag 1 juni in Paradiso in Amsterdam. Tekst gaat door onder de foto.

Iets met boeren bij De Karavaan

Tip 2: De boer op met theaterfestival de Karavaan Het hele Pinksterweekend kun je op allerlei plekken in Noord-Holland genieten van theater op locatie in het kader van De Karavaan. Nadruk ligt dit jaar op de boer en veel voorstellingen spelen zich daarom ook af op het boerenland en boerderijen. Zo is er de voorstelling Boer ben ik! een uniek toneelstuk door een geboren boer, die tegelijk acteur en toneelschrijver is. Het gaat over een boerenzoon die het aandurft om een paar stappen terug te doen en het heden en verleden van het familiebedrijf eens opnieuw te bekijken. Deze voorstelling wordt gespeeld op de boerderij Natuurlijk Genoegen in Driehuizen. De voorstelling Bijbelse boeren is een visueel muziektheaterspektakel dat de Noord-Hollandse plattelandscultuur onder de loep neemt. De voorstelling wordt gespeeld in de Ringersfabriek in Alkmaar. En dan is er de voorstelling Iets met boeren. Het is een voorstelling over het boerenleven van nu, gezien vanuit de jongste generatie boeren. Het land is in rep en roer. De boer is het beu. Te hoge kosten, te lage prijzen, te weinig waardering en telkens nieuwe regels. De boer verlaat stal en akker en trekt ten strijde. Verderop telt de boswachter de vogels, meet de wetenschapper het weer, bedenkt de politicus een plan, plakt de activist zich vast en kijkt de klant naar de prijs van de worst. De voorstelling Iets met boeren wordt gespeeld op het erf van boer Baltus in Zuidschermer. Theaterfestival De Karavaan op verschillende locaties in Noord-Holland tot en met maandag 29 mei. Hieronder de trailer van een versie van Iets met boeren uit 2022 in Noord-Brabant. Tekst gaat door onder de video.

Tip 3: Terug naar de middeleeuwen op Muiderslot Op het Muiderslot in Muiden beleef je het Pinksterweekend de middeleeuwen. Middeleeuwse ridders en jonkvrouwen laten zien hoe zij vroeger leefden en de vijand op afstand hielden. Ook zijn er oude ambachten en is er middeleeuwse muziek. Er is straattheater en er zijn verschillende ambachtslieden. Alle ambachtslieden hebben een eigen specialiteit. Een greep uit de ambachten: weven, schrijven, leer bewerken, maliënkolder en harnassen maken of borduren. Ook zijn er ridderdemonstraties, pijl-en-boog demonstraties en wat is een middeleeuws kasteelfeest zonder muziek door een troubadour. Dit evenement is vooral leuk voor grote en kleine kinderen. Het Kasteelfeest op 28 en 29 mei op het Muiderslot in Muiden. Tekst gaat door onder de video.

Tip 4: Yes in My Backyard festival in Alkmaar In het lange Pinksterweekend kun je in het Victoriepark in Alkmaar voor veel vertier terecht op het zomerse festival Yes In My BackYard. Op een prachtig festivalterrein in de achtertuin van het centrum van Alkmaar geniet van je van tentjestheater, speciaalbiertjes, karaoke en sing-a-longs en kun je in levensgroot patatbakjes gaan liggen. Daarnaast zijn er kleine optredens van leuke artiesten als Toverberg, Sterre Weldring, Lucky Fonz III, Kiki Schippers en Pitou. Yes in My Backyard in het Victoriepark in Alkmaar tot en met 29 mei.

