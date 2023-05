Voor tweede keer in week tijd brand in appartement Heerhugowaard

Aan de Nelseon Mandelastraat is vannacht rond 0.15 uur brand uitgebroken in een appartement. Dit is de tweede keer in een week tijd dat er brand is in deze woning. De brandweer en politie doen onderzoek naar de oorzaak.

Tijdens de brand was de bewoner van het appartement niet thuis. Er is niemand gewond geraakt. "Een aantal buren uit omliggende appartementen is gevraagd even naar buiten te gaan", laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "Toen het vuur uit was, konden zij al snel weer naar huis." Tekst gaat door onder de foto's.

Brand aan Nelson Mandelastraat in Heerhugowaard Inter Visual Studio

