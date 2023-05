School Spinoza20first in Oost na bedreiging dicht: "Dit is heel pijnlijk, ook voor leerlingen"

Middelbare school Spinoza20first aan de H.J.E. Wenckebachweg in Oost houdt vandaag de deuren gesloten. Gisteravond kwam een bedreiging binnen via sociale media: het gaat om een bedreiging van een schietpartij die vanmiddag zou plaatsvinden. "Het is dan echt niet veilig om de school open te houden, je wilt het zekere voor het onzekere nemen", zegt rector Jan Paul Beekman.

Bedreiging Spinoza20first - NH Nieuws

'Morgen schietpartij op spinoza?? Kijk uit voor mensen op spinoza20first!! Tussen 13:00 en 14:00', staat er op de foto van een Snapchat-bericht die de rector gisteravond ontving. "Twee leerlingen gingen naar hun mentor met deze afbeelding, en zo kwam het bij mij", vertelt rector Jan Paul Beekman. Hij besloot vanochtend, na veel en lang overleg met de politie, zelf om de school een dag te sluiten. Door de sluiting worden de eindexamens verplaatst naar een andere locatie. Het gaat om ongeveer vijftig van de negenhonderd leerlingen die hun examen vandaag op het Spinozalyceum maken, de tweede school van de stichting in Zuid. "Het is wel belangrijk dat zij hun examens rustig kunnen maken", vertelt de rector. "Anders kunnen zij na hun eerste tijdvak niet slagen door zoiets, dat zou heel vervelend zijn." De school heeft ouders en leerlingen via onder meer een brief op de hoogte gesteld. Een greep uit die brief is hieronder te lezen.

Brief aan de ouders en leerlingen Spinoza020first: Vanochtend om 7.00 uur heb ik opnieuw contact gehad met de politie. Uit dit overleg is gebleken dat er nog veel onduidelijk is over de afzender en de situatie op dit moment ... Hoewel we de kans op een gewelddadig incident zeer klein achten, vinden we het niet verantwoord om vandaag ook maar enig risico te lopen.

(On)veilig gevoel De politie laat weten ook op de hoogte te zijn. "De school heeft zelf besloten om de deuren te sluiten en wij richten ons op het onderzoek", zegt een politiewoordvoerder. Het is niet de eerste keer dat een school (online) bedreigingen ontvangt, zo kreeg basisschool Samenspel in Zuidoost anderhalve maand geleden nog een bedreiging binnen waardoor de school dicht ging en de start van de Citotoets niet door kon gaan. Het is voor de rector belangrijk dat alle ouders, leerlingen en werknemers zich veilig voelen op de school. "Voor de een is het morgen gewoon weer de waan van de dag die voorop staat, maar het kan best dat anderen het gebouw binnen lopen met een minder goed gevoel. Voor hen moeten we extra de tijd nemen", zegt Beekman. Hij vraagt zich af of mensen zich veilig blijven voelen, en hoe ze als school die veiligheid kunnen waarborgen.

Het gaat om dit bericht op Snapchat - Aangeleverd

De school verwacht vooralsnog dat het onderwijs op donderdag weer gewoon plaats kan vinden. "Mocht het anders zijn dan ontvangt u hierover vandaag van mij of een van de afdelingsleiders nadere informatie", aldus Beekman in de brief. "Maar", zegt hij ook. "We willen weten wie de dader is. Wat er gebeurt als we nog niets weten aan het eind van de dag is nog niet duidelijk. Daar blijven de politie en de school de hele dag door over in contact."

AT5 / Luuk Koenen

