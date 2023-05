Vrouw drinkt halve fles allesreiniger leeg bij azc Den Helder

Meerdere hulpdiensten zijn vanavond naar het azc De Doggershoek aan de Burgemeester Ritmeesterweg in Den Helder gespoed. Een vrouw had daar een giftige stof binnengekregen.

Diverse hulpdiensten, waaronder een ambulance en brandweerwagen, zijn vanavond opgeroepen vanwege een incident bij het azc De Doggershoek aan de Burgemeester Ritmeesterweg in Den Helder.

Bij aankomst troffen zij daar een vrouw aan die een giftige stof had binnengekregen. De politie meldt via een Instagram-post dat dit een inname met allesreiniger betreft. Ze is opgevangen door hulpverleners.

Het is onbekend hoe het met de vrouw gaat en waarom ze een halve fles allesreiniger had gedronken.