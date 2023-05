Karen Heerschop waarnemend burgemeester Castricum

Karen Heerschop (1960) vervangt huidig burgemeester Toon Mans, die per 1 juni stopt en bestuursvoorzitter van stichting Twijs wordt. Totdat de procedure voor een nieuwe burgemeester is afgerond, zal Heerschop waarnemend burgemeester blijven. De verwachting is dat dit rond eind maart 2024 zal zijn.

"Karen Heerschop (1960) is momenteel zelfstandig ondernemer en vervult in die hoedanigheid diverse functies als voorzitter van twee participatieplatforms voor Staatsbosbeheer, begeleider reflectiegesprekken en ceremoniespreker. Zij was in 2022 informateur en formateur voor de coalitievorming in de gemeente Heemskerk. Daarvoor was zij waarnemend burgemeester van de gemeente Beemster (tussen 2020-2022) en interim directeur en rentmeester van het Goois Natuurreservaat (2017-2019). Eerder is zij 6 jaar waarnemend burgemeester van Zeevang geweest en 1 jaar waarnemend burgemeester van Wijdemeren. In 1994 begon haar politieke carrière als raadslid in de gemeente Hilversum, waar zij later (2001 – 2006) ook nog wethouder is geweest."