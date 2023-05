Pezen om binnen een maand open te kunnen: trampolinepark heeft geen tijd te verliezen

De eigenaren Roetert van Dijk en Sam Zadeh zijn afhankelijk van donaties. Via de site GoFundMe is al ruim 15.000 euro opgehaald. Behalve met geld helpen mensen Van Dijk en Zadeh door hun diensten aan te bieden. Vandaag waren al enkele vrijwillige hulpkrachten actief. Om de beschadigde springmatten op tijd bij de reparateur te krijgen, denkt Van Dijk er dagelijks een stuk of tien nodig te hebben. "Het zou geweldig zijn als mensen ons daarmee willen helpen", zegt hij.

Kijk hieronder naar de video over de werkzaamheden op het trampolinepark na de brand bij de buren.