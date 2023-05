Vrouw ontdekt lichaam vermoorde man tijdens vermeende verkrachting

Een vrouw die naar eigen zeggen verkracht werd in een woning aan de Houtrijkstraat rook op dat moment zo'n ondraaglijke geur, dat ze even later de politie waarschuwde. Agenten troffen vervolgens het lichaam van een man in de woonkamer aan, dat al in staat van ontbinding was.

Inter Visual Studio / Sander Disselköter

De details werden vandaag besproken tijdens een inleidende zitting in de strafzaak tegen de man die verdacht wordt van de verkrachting én de moord op de 62-jarige Willem van Elewout, van wie het lichaam later blijkt te zijn. De vrouw was begin maart 2022 naar eigen zeggen slachtoffer van een verkrachting door Andrzej B., een 40-jarige man uit Polen. Tijdens de gebeurtenis rook ze een geur die ze niet thuis kon brengen, maar waarvan ze dacht dat die van vuilnis of een dood dier ergens in de woning kwam. In het strafdossier staat dat een kennis van de vrouw later de politie besloot te bellen, wat uiteindelijk tot de vondst van het levenloze lichaam van de 62-jarige Willem van Elewout leidde. Zijn lichaam lag daar op dat moment mogelijk al weken. Toen het gevonden werd was het in staat van ontbinding. Waterpomptang en aanzetstaal Volgens het Openbaar Ministerie overleed de 62-jarige Van Elewout als gevolg van een zware mishandeling in zijn eigen woning. Van Elewout zou met een waterpomptang en een aanzetstaal op zijn hoofd zijn geslagen. Daarnaast zou hij ook gewurgd zijn en werden meerdere steekwonden gevonden. Twee weken na de vondst van het lichaam werd Andrzej B. aangehouden in Noord. B. ontkent alle betrokkenheid bij de moord, laat advocaat Chris Pittau weten. Hij wijst daarbij op een onlangs uitgevoerd onderzoek naar eventuele resten van de waterpomptang en de aanzetstaal op botten van Van Elewout. "Er zijn geen sporen van de waterpomptang en een aanzetstaal op zijn botten aangetroffen", aldus de advocaat.

Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

'Een vieze bende' Wel werd op de waterpomptang, het aanzetstaal en een mes dna van de Pool aangetroffen, niet gek volgens zijn andere raadsman: “Mijn cliënt heeft daar lange tijd gewoond. De woning werd nooit schoongemaakt, het was er een vieze bende", citeert het Parool na een eerdere pro forma zitting. De twee mannen zouden elkaar kennen van een groep die regelmatig in het Westerpark hangt. B. kwam daarnaast regelmatig over de vloer bij van Elewout en had zelfs een kamer in zijn woning. Toch zouden de twee een moeizame verhouding hebben gehad. Meerdere getuigen zouden hebben verklaard dat de Pool gewelddadig kon zijn. "Toen Van Elewout na de dood van een goede vriend nog meer begon te drinken, verslechterde de relatie tussen de huisgenoten", schreef de krant. In diezelfde woning vond volgens het OM ook de verkrachting van de vrouw plaats, een dag voor de uiteindelijke vondst van het lichaam. "Ik ga je vandaag doden of morgen, kies maar”, zou B. daarbij gezegd hebben. Andrjez B. wordt verdacht van moord, verkrachting, poging tot doodslag en wederrechtelijke vrijheidsberoving. De zaak wordt maandag 12 juni inhoudelijk behandeld.