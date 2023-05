Illegale streamingsdienst opgerold in Den Helder

De FIOD en het Openbaar Ministerie hebben dinsdag een illegale tv-dienst uit de lucht gehaald, die via internet werd aangeboden vanuit een datacenter in Den Helder. Met een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders.

FIOD en Douane doen inval aan bedrijfspand Ravelijncenter Den Helder

In een persbericht laat de FIOD weten samen met de Douane een inval te hebben gedaan bij een datacenter in Den Helder. De illegale tv-dienst, met naar schatting honderdduizenden abonnees, werd verspreid vanuit dát datacenter. Er zijn vier personen aangehouden in Almere en Den Helder. Op zwart "Het ging om een tv-dienst die onder andere via belwinkels tegen contante betaling werd verkocht. Met een kastje en een abonnement van ongeveer 10 euro per maand konden abonnees onder andere alle films en series bekijken van bijvoorbeeld Disney+, Netflix, Viaplay, Videoland, ESPN en ruim 10.000 TV-zenders." Tijdens de inval werd het datacenter stilgelegd en doorzocht. Met als resultaat dat er vanaf vandaag de IPTV-abonnementen niet meer werken. Honderdduizenden beeldschermen zijn daardoor op zwart gegaan.

In het persbericht laat de FIOD weten:



"De techniek van IPTV, het kijken van televisie via het internet, is op zich legaal in Nederland. Het is echter strafbaar om abonnementen aan te bieden en af te sluiten, als daarmee naar films, series en programma’s wordt gekeken waarvoor geen licentievergoeding is betaald. Er wordt dan onder meer inbreuk gemaakt op rechten van film- en programmamakers, omroeporganisaties en televisiestations om hun films, series, programma’s en tv-kanalen te verspreiden (auteursrechten en naburige rechten). Niet alleen het aanbieden, maar ook het kijken naar illegale IPTV is strafbaar."