De borden hangen al in de binnenstad: "Een blowverbod? In Amsterdam?"

In de binnenstad zijn alvast de borden opgehangen waarop staat dat je in dat gebied niet op straat mag blowen. Het verbod geldt vanaf komende donderdag. De meeste mensen die wij daarover spreken zeggen zich weinig van het blowverbod aan te trekken. Daarnaast vermoeden ze dat er niet of nauwelijks zal worden gehandhaafd.

"Verboden om te blowen, echt waar? In Amsterdam?", zegt een bewoner uit het Wallengebied met een vleugje sarcasme. De binnenstad hangt al vol met verbodsborden, zoals tegen wildplassen en dat je geen alcohol mag drinken op straat, en dat valt een voorbijganger op. "Straks komen er borden waarop staat dat we niet eens meer mogen ademen hier."

Overlast

De meeste mensen die we spreken zijn sceptisch over het verbod, maar niet iedereen is er tegen. "Ik ben blij met de regel. Kom gewoon naar Amsterdam, geniet van je vakantie, maar rook gewoon niet in het openbaar, want er wonen hier ook gewoon mensen."

Eind november kwamen de plannen van de gemeente naar buiten. In het deel van de binnenstad waar nu geen alcohol op straat gedronken mag worden, mag straks dus ook niet meer op straat worden geblowd. Volgens de gemeente hebben de binnenstadbewoners 'structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte'. Vooral 's nachts zou het grimmig kunnen worden, wat ten koste gaat van de nachtrust van bewoners, de leefbaarheid en veiligheid.

Handhaving

De meeste mensen die AT5 spreekt denken dat er niet of nauwelijks zal worden gehandhaafd. En een Britse toerist zegt een eventuele boete voor lief te nemen. "Dan moet ik maar wat extra geld meenemen."