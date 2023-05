Kolossaal museumstuk van Keith Haring voor het eerst in 31 jaar weer te zien

Keith Harings Amsterdam Notes, vervaardigd met Japanse inkt op papier, is met een lengte van 38 meter één van zijn grootste museumwerken. In de erezaal van het Stedelijk Museum zou het de deuren blokkeren, maar na twee jaar voorbereiding verloopt deze monsteroperatie uiteindelijk op rolletjes. Vrijdag opent de expositie.

De expositie rondom Haring kende een lange aanloop. "Twee jaar geleden besloten we het werk opnieuw te tonen", vertelt Monica Marchesi, papierrestaurator bij het Stedelijk Museum. Wat volgde is een uitgebreid controleproces. "Eerst is er een conditiecheck gedaan, daarna zijn de randen verstevigd."

Er is nog maar één zaal die groot genoeg is: de ICM-zaal, de erezaal van het museum. "Daar zou het wel de uitgangen blokkeren, en dat mag niet." Marchesi en haar collega's besluiten het werk uiteindelijk vijf meter boven de grond - en de uitgangen - te hangen. "Toen moesten we nog een opzet bedenken om het op te hangen." Een behoorlijk zenuwslopend klusje, geeft Marchesi toe. "Maar met twee hoogwerkers en vier mensen blijkt het eigenlijk heel goed te doen."

Skateboardwieltjes

Wel moet het uiterst zorgvuldig gebeuren: papier is enorm kwetsbaar. "We hebben er lang over nagedacht hoe we dat wilden doen. De spoel waar het werk omheen zit, kan gaan zwabberen." Een ijzeren rails houdt daarom de rol op zijn plaats. En skateboardwieltjes geleiden de rol soepel over de muur.

Voor curator-in-opleiding India Jeffes (24) is het meewerken aan de expositie een droom die uitkomt. "Ik was al fan van Keith Haring vóór ik bij het Stedelijk Museum kwam", vertelt de Australische UvA-student. "Om het hier in deze zaal uitgerold te zien worden, was echt iets dat je maar één keer in je leven meemaakt. Het is voor het laatst tentoongesteld in 1992, nog vóór ik geboren ben. Ik kende het werk daardoor alleen maar van foto's - en zelfs die zijn schaars."