Mei legt zijn ei: extreme drukte bij vogelopvang in Naarden

Waar er doorgaans 150 vogels worden opgevangen, zijn er nu 500 vogels in het vogelhospitaal in Naarden te vinden. Dit is een stuk meer dan afgelopen jaren rond deze tijd. Het broedseizoen is van start gegaan en veel mensen brengen de diertjes naar de opvang. Vrijwilligers hebben het extreem druk.

Het blijkt maar weer te kloppen, mei legt zijn ei, het is namelijk ontzettend druk bij de vogelopvang in Naarden. Er worden veel vogels geboren en gebracht bij de opvang. Het is weer mooi weer, dus mensen zijn steeds vaker buiten en komen vogels tegen.

Goed in de veren

Dag en nacht zijn vrijwilligers bezig om vogels te helpen. Als de vogels zelf kunnen eten, vliegen en goed in de veren zit laten ze de diertjes weer vrij.

Het is goed dat er veel vogels worden gebracht, maar dit is niet altijd nodig. Niet elke vogel moet gered worden volgens medewerker Judith de Veer: "Vaak is de vogel uitgeput van het leren vliegen, dus als ze op een veilig plekje zitten kan je ze rustig laten zitten. Ga desnoods na een uurtje of twee kijken of 'ie er nog steeds zit, maar vaak zijn ze dan al weggevlogen."