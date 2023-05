Water aan de lippen: kranten drie West-Friese weekbladen anders bezorgd om te bezuinigen

West-Friese bezorgers van weekbladen de Middenstander, Westfrieskrant en de Streker moeten gedwongen stoppen, omdat de krant nu tegelijk met Weekblad Zondag wordt bezorgd. Door stijgende kosten van het papier en de energie, wordt het maken van een krant steeds duurder en moeten er keuzes gemaakt worden. "Het kan echt niet anders", vertelt Cees Grooteman van De Middenstander.

Cees Grooteman, manager Verspreiding van de Middenstander, liet afgelopen zaterdag in een brief aan de bezorgers weten dat zij genoodzaakt zijn per direct te stoppen met de bezorging op woensdagen. "Vanwege de gestegen kosten van onder andere het papier en energietoeslagen voor het drukken van de krant."

Hij vertelt dat dit nodig is om de kranten in leven te houden, en dat hij het liever zelf ook anders had gezien. "Onze welgemeende excuses hiervoor", zegt hij. Bezorgers die de kranten op woensdagen bezorgen, worden bedankt voor hun inzet en succes gewenst in hun verdere loopbaan.

De drie weekbladen worden voortaan samen met het Weekblad Zondag bezorgd. De voormalige bezorgers kunnen eventueel nog wel terugkomen. Zij krijgen vanwege de situatie voorrang als er een wijk in de buurt vrij komt. Ook is het voor hen mogelijk om zich in te schrijven voor een paar weken werk tijdens de zomervakantie.

Eerdere kostenbesparing