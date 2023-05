Veiling schilderijen en kleding overleden Marieke brengt duizenden euro's op

Er werden 28 schilderijen geveild. Dat was slechts een deel van wat zij had geschilderd. De rest houdt de familie Dunselman zelf. "We hebben er als een familie een keuze in gemaakt", vertelde haar zoon Stef vorige week aan NH. "Waar een herinnering en emotionele waarde aan zit, zoals haar laatste schilderij van een regenboog, die houden we."

Alle schilderijen zijn verkocht, zo laat hij nu weten. "Het hoogste bod was van een anonieme bieder die 500 euro heeft betaald voor een schilderij." Alle opbrengsten van de veiling gaan naar de door de familie opgezette Marieke Dunselman Foundation, waarmee onder andere jonge vrouwelijke ondernemers en kunstenaars uit de regio worden geholpen. De eerste steun is gegeven aan Kelly Sue, een jonge onderneemster met een interieurzaak in Hippolytushoef.

Anderen helpen was vanzelfsprekend voor Marieke, en toen ze ernstig ziek was kwamen een aantal van de mensen die zij had geholpen nog even bij haar langs. "We hebben mee genoten met de gesprekken met haar. Hoe ze hen had geholpen. We vonden dat we haar gedachtegoed moesten laten voortleven, dat vonden we iets heel moois."

Hospice

Marieke runde samen met haar man Peter bakkerij Dunselman in Den Helder en Julianadorp. Peter heeft zelf ook een bijzondere bijdrage geleverd aan de veiling. Stef: "Mijn vader heeft uiteindelijk een schilderij gekocht die hij gaat doneren aan de hospice in Den Helder." Dus niet alleen een fysieke donatie, maar ook geldelijk, omdat het weer terecht komt bij de stichting.

Stef Dunselman is tevreden over hoe het is gegaan. "Het was gelukkig druk bezocht en het was echt een prachtige dag. Heel speciaal om dit te hebben mogen doen."