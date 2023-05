Buurtkamer 't Kwetternest mag na succesvolle pilot drie jaar blijven: "We zijn er erg blij mee"

Goed nieuws voor de nieuwe buurtkamer 't Kwetternest. Dit buurthuis in Muiden Noord-West mag nog voor zeker drie jaar blijven. Sinds de opening in december vorig jaar liep een pilot waaruit moest blijken of een buurthuis zou aanslaan in de buurt. En dat blijkt wel degelijk het geval.

"Wij zijn er heel erg blij mee", laat mede-initiatiefnemer Ada Gieling-Van den Berg weten. "Nu kunnen we meer activiteiten organiseren en op zoek gaan naar meer vrijwilligers. We hebben ook een tuin erbij gekregen die we samen met de kinderopvang de Zonnebloei gaan beheren."

Petitie en pilot

Vorig jaar juni werd een petitie ingediend bij het college waarin gevraagd werd om een ontmoetingsplek in de wijk Muiden Noord-West. Deze kwam er in december vorig jaar in een deel van de PC Hooftschoollocatie en werd buurtkamer 't Kwetternest genoemd. "Het was een sprong in het diepe", vertelt Gieling-Van den Berg. "Maar een mooie manier om de buurt leefbaar te houden en mensen samen te brengen."

Maar 't Kwetternest was niet gelijk open voor de lange termijn. Uit een pilot van drie maanden moest namelijk blijken of er überhaupt animo was voor zo'n buurtkamer.