Speeltuin De Veilige Haven dicht op Tweede Pinksterdag: nijpend tekort aan vrijwilligers

Speeltuin De Veilige Haven in IJmuiden is noodgedwongen gesloten op Tweede Pinksterdag. Al maanden zoeken zij naar nieuwe vrijwilligers, maar het is nog niet gelukt om iemand te vinden. "Er is gewoon helemaal niemand", verzucht Corrie Boot, penningmeester van de speeltuin.

Vooral voor het beheer van het winkeltje en het zetten van koffie en thee zijn extra handen nodig. Op drukke dagen komen er tussen de 800 en 1.000 bezoekers in de speeltuin, zo’n 60.000 mensen per jaar. "Het is inderdaad wel hard werken, ja. Het is bijna gewoon een baan", vertelt Corrie. "In het begin, begin jaren 90 ongeveer, was het niet zo druk. We hadden zo’n 10.000 bezoekers per jaar. Maar het is zo gegroeid. Je ziet dat het voldoet aan de behoefte."

Samen met haar man Johan, Martine en Theo vormt Corrie de harde kern van de organisatie van de speeltuin. Al 30 jaar is ze betrokken bij de speeltuin en vanaf 2019 doet ze samen met haar man het beheer. En ze hebben alles geprobeerd om nieuwe vrijwilligers aan te trekken. "We hebben diverse oproepen gedaan, op de radio en op sociale media. Maar niemand heeft gereageerd. Geen idee waar dat aan ligt."

Martine werkt al 13 jaar als vrijwilliger bij de speeltuin en weet als geen ander hoe fijn dat kan zijn. Vroeger werkte ze als bloemist, maar daar moest ze mee stoppen, omdat ze ziek werd. Toen is ze vrijwilligerswerk gaan doen en daar is ze nog steeds heel blij mee. "De speeltuin is mijn kindje. Hier kan ik alles in kwijt. Mijn boosheid, mijn verdriet. En ik heb er gewoon een familie bijgekregen."

Landelijk probleem

Volgens Marja Heeremans, (vrijwillig) consulent bij Vrijwillig Velsen, is het grote tekort aan vrijwilligers een landelijk probleem. "Het is een breed probleem met meerdere oorzaken. Ten eerste is er meer mogelijk op de arbeidsmarkt, waardoor mensen weer betaald werk kunnen doen. Daarbij moeten mensen langer doorwerken, krijgen ze meer zorgtaken zoals mantelzorg, of moeten ze oppassen op kleinkinderen."

Ook corona heeft nog een rol gespeeld. "Veel vrijwilligers zijn in die tijd gestopt. Ze werden al wat ouder en zijn na corona niet meer teruggekeerd."

'Kom ons helpen'

In de aankomende zomervakantie is de speeltuin, naast de maandag, ook de dinsdag dicht. Toch hoopt Corrie dat er zich nog wat mensen melden. Want anders zal het toch allemaal wat lastiger worden. "We hebben veel ouderen. Als die mensen wegvallen, dan houdt het een keertje op natuurlijk."

Martine heeft wel een idee. "Als je kinderen oud genoeg zijn om zichzelf te redden in de speeltuin, meld jezelf aan in plaats van in de zon op een bankje zitten. Kom ons helpen."