Afketsen overname AEB nieuw hoofdstuk in vuistdik Amsterdams afval-dossier

Met de afgeketste verkoop van het Afval Energie Bedrijf (AEB) aan een Rotterdamse afvalwerker, is het 'dossier AEB' vandaag nog dikker geworden dan het al was. Al jaren probeert de gemeente een oplossing te vinden voor het noodlijdende bedrijf, wat onder meer al leidde tot het aftreden van een wethouder. Een overzicht van de roerige afgelopen paar jaar bij het bedrijf.

Van Noord naar Westpoort

Sinds 1918 wordt er in Amsterdam afval verbrand om daar energie van te maken. Eerst gebeurt dat nog in Noord, vanaf 1993 in Westpoort. In 2007 wordt daar de Hoogrendement Centrale (HR Centrale), die er ook nu nog staat, in gebruik genomen. De Gemeentelijke Dienst Afvalverwerking heet vanaf dat jaar Afval Energie Bedrijf, oftewel AEB. In 2014 verzelfstandigt het AEB, maar de gemeente behoudt honderd procent van de aandelen.

In 2017 wordt er naast de HR Centrale een scheidingsinstallatie in gebruik genomen om metalen, plastic en papier te filteren uit het huisvuil. Het is ook in dat jaar dat bij het AEB vijf keer brand uitbreekt. Mede daarom wordt het AEB begin 2018 onder verscherpt toezicht gesteld door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal.

Grote financiële problemen

Volgens de dienst is er namelijk een verhoogd risico op nieuwe incidenten. Er wordt geconcludeerd dat er 'geen goed onderhoudsregime is'. Ook zou er binnen de organisatie te weinig technische kennis zijn. In 2019 worden vier van de zes verbrandingslijnen stilgelegd om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Het bedrijf zegt dan 'niet in controle te zijn over de arbeidsveiligheid in de fabriek en daardoor lopen ze veel inkomsten mis.