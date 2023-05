Gemeente Hoorn met handen in het haar: maatregelen tegen graffiti weinig effect

Hoorn wordt regelmatig vol geklad met graffiti. Een doorn in het oog van velen en de gemeente zit met de handen in het haar hoe dit aan te pakken. Straffen opleggen lukt bijna niet en de schoonmaakkosten zijn aanzienlijk. Ondertussen hoopt de gemeente met een nieuw beleid het tij te keren.

NH Nieuws

Zo was het vorige week nog raak in het Julianapark. Bankjes, prullenbakken, beschuttingen en verkeersborden zitten vol met graffiti. Verschillende teksten en de letters 'K-R' zijn duidelijk zichtbaar. Vorig jaar januari maakte de gemeente een optelsom van het aantal graffititags. Dat waren toen zo'n 5.000 kleine graffititags en 100 grotere. Kosten om het weg te halen zo'n 800.000 euro. "Al deze vernielingen wekken niet alleen irritatie op, maar ook de kosten zijn aanzienlijk. De maatschappelijke onrust en weerstand die wordt veroorzaakt is zorgelijk", aldus burgemeester Jan Nieuwenburg in een raadsbrief.

Weinig effect maatregelen De gemeente probeert er alles aan te doen om graffitispuiters te bestraffen. Maar liefst zeven personen die betrokken zouden zijn geweest bij de graffiti, hebben in de afgelopen twee jaar een brief ontvangen. In de meeste gevallen zijn waarschuwingen uitgedeeld. Maar er zijn ook twee graffitispuiters op heterdaad betrapt. Bij een volgende keer moeten zij 5.000 euro per overtreding ophoesten.

"De dwangsommen lijken echter weinig effect te hebben op de graffitispuiters" Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn

"De dwangsommen lijken echter weinig effect te hebben op de graffitispuiters. Vernielingen door graffiti gaan door", gaat de Hoornse burgemeester verder. Het is lastig om uiteindelijk graffitispuiters te vervolgen en te berechten. Er moet duidelijk bewijs zijn dat de betreffende graffitispuiter ook iets gespoten heeft. Zo kon de gemeente twee dwangsommen uiteindelijk niet innen. "De verdachte werd vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs", stelt Nieuwenburg. Bekijk hieronder de reportage van Horinees Jason die twee jaar terug zelf camera's heeft opgehangen, omdat hij helemaal klaar is met de bekladdingen (tekst gaat verder onder de video):

Omwonende Jason is helemaal klaar met de bekladdingen en heeft daarom zelf actie ondernomen - NH Nieuws

Nieuw beleid in de maak De gemeente Hoorn zit duidelijk met de handen in haar met de graffitioverlast. "Wij blijven ons inzetten om de vernielingen door graffiti aan te pakken. Bij politie en onze toezichthouders heeft de aanpak een hoge prioriteit. Als er vernielingen van onze eigendommen plaatsvindt, doen wij hiervan tevens standaard aangifte bij de politie", stelt burgemeester Nieuwenburg. Om de overlast van de bekladdingen beter tegen te kunnen gaan heeft de gemeente een nieuw beleidsplan in voorbereiding, waarin centraal staat hoe ermee kan worden omgegaan. "Daarbij nemen we mee of de graffiti aanstootgevend is, op welke objecten deze is geplaatst (particuliere of gemeentelijke objecten) en binnen welke termijn de graffiti verwijderd wordt."