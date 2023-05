Wat is er in de regio te doen tijdens het Pinksterweekend?

We hebben opnieuw een lang weekend voor de boeg. Wat is er tijdens de Pinksterdagen te doen in en rond Haarlem? NH zet een aantal tips voor je op een rijtje.

Luilakmarkt - NH / Rob Wtenweerde

Luilakmarkt Natuurlijk kun je vrijdag weer terecht op de Raamvest in Haarlem voor de traditionele luilakmarkt. De nachtelijke bloemen- en plantjesmarkt is wel minder groot dan in voorgaande jaren. Het kost de organisatie moeite om voldoende verkopers te vinden voor de potjesmarkt, al is dat voor dit jaar wel gelukt. De nieuwe luilakmarktmeester Remco Bal denkt dat het tijd wordt voor een upgrade van de markt. Over 'tijd' gesproken: de luilakmarkt begint vrijdagmiddag om 16.00 uur en stopt om 02.00 uur 's nachts. Dat is dus uren eerder dan de posters in de stad aangeven. Officieel bestaat de luilakmarkt sinds 1890, mogelijk is de markt al ouder. Telers uit de bollenstreek meerden vroeger hun boten vol bloemen en planten af aan de Raamvest om hun spullen te verkopen. Luilak zelf is een regionale traditie die al sinds de 16e eeuw bestaat. Op de zaterdag voor Pinksteren worden mensen in alle vroegte gewekt door kinderen.

Pinksterraces in Zandvoort Racefans kunnen hun hart weer ophalen tijdens de Pinksterraces op Circuit Zandvoort. Zaterdag en zondag maken diverse raceklassen hun rondjes over het duincircuit. Met op zaterdag ruim baan voor onder meer de BMW Compact Cup en Porsche Club Racing. Op zondag schitteren de schattige, maar felle Mazda MX5's en zijn er GT-wagens te zien. Je kunt zaterdag en zondag vanaf 09.00 uur terecht op het circuit. De wedstrijden duren tot ongeveer 17.00 uur. Zelf ontdekken of er een Max Verstappen in je schuilt? Het simrace centrum boven de pitboxen, waar racesimulators staan, is het hele weekend open.

Circuit Zandvoort vanuit de lucht - NH Nieuws

RaPatronaat Als we dan toch in Zandvoort zijn: strandpaviljoen Rapa Nui werkt ook dit jaar weer samen met de Haarlemse poptempel Patronaat. Komende zondag van 16.00 tot 22.00 uur is de eerste editie van RaPatronaat. Lekker dansen in het zand dus. Het thema zondag is Zwarte Liefde: alle muziek komt van vinyl. Lola Mini Festival Gedanst kan er ook worden bij Houtbaar Haarlem nabij station Haarlem-Spaarnwoude. Om te vieren dat feestorganisator Lola precies een jaar bestaat, wordt zaterdag het Lola Mini Festival gehouden. Achter de draaitafels onder meer Ajuma, Boyos Soundsystem en Retrofit. Wie de geheime hoofdact is, blijft tot het laatste moment een geheim. De eerste discotonen klinken al rond 13.00 uur en het mini festival duurt tot 23.00 uur. Theaterwandeling Een wat rustiger uitje is de StoryTrail stadswandeling door Haarlem op zondagmiddag. Acteur Fransiscus van Theatergezelschap Stadsavonturen neemt je mee op reis naar het verleden van de stad. Een echt vertelavontuur met barse krijgsheren, machtige graven en de legendarische heldin Kenau die het tegen de Spanjaarden opnam. De wandeling begint om 14.00 uur, je moet wel een kaartje reserveren.

