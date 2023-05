Van smart- naar dumbphone: Jeras uit Den Helder was helemaal klaar met het scrollen

Urenlang swipen, scrollen, DM'en of WhatsAppen: de gemiddelde schermtijd van een volwassen persoon ligt in Nederland op 5,5 uur per dag, blijkt uit onderzoek van TEAM LEWIS en GMI. Jeras de Jonge uit Den Helder was daar klaar mee, en besloot te vechten tegen zijn schermtijd.

Jeras de Jonge - Eigen foto

Geen smartphone, maar een dumbphone. Dat lijkt niet alleen Jeras aan te trekken. Exacte cijfers zijn er in Nederland niet, maar wereldwijd werden er in 2021 een miljard dumbphones verkocht. Veel meer dan in 2019, toen er volgens Counterpoint maar 400 miljoen van over de toonbank gingen. Het klinkt onhandig, zo'n dumbphone: meer dan bellen kan je er eigenlijk niet mee. Juist dat is de bedoeling. Apps op smartphones zijn zo ingericht dat iemand er urenlang aan gekluisterd blijft. Het algoritme zorgt ervoor dat je verdwaalt in de voor jou speciaal uitgezochte filmpjes en foto's. Voor je het weet ben je urenlang gevangen in de krochten van de sociale media. Door al dat scrollen, klikken en swipen raakt iemand steeds verder van de 'echte' wereld verwijderd en het sociale contact wordt veelal online contact. Voor Jeras was dat niet anders, urenlang zat hij per dag op zijn telefoon en was daar naar eigen zeggen helemaal klaar mee. Koektrommel "Ik heb meerdere dingen geprobeerd. Een soort koektrommel met een slot bijvoorbeeld, waar je je telefoon voor een bepaalde tijd 'in op kan sluiten'. Dan kan je er echt niet meer bij. Fijn, maar als er iets belangrijks is, ben je echt niet meer bereikbaar", aldus de Jonge. Tekst gaat verder onder de foto

De 'koektrommel' - Jeras de Jonge