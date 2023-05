Opnieuw miljoenen voor multifunctioneel gebouw Westwoud: maar blijft het hierbij?

Er is nog geen schep de grond in gezet, maar toch moet de gemeente Drechterland voor de tweede keer extra geld uittrekken om de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Westwoud te bouwen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord om nog eens 1,9 miljoen euro in het project te steken.

In de Multifunctionele Accommodatie (MFA) moeten basisschool De Westwijzer, kinderopvang Kappio, stichting Jeugdwerk, een gymzaal, dorpshuis De Schalm en 12 huurappartementen komen. De gemeente Drechterland stelde hiervoor in 2019 een budget van 4 miljoen euro beschikbaar. De bouw zou in september 2021 moeten starten.

Zoals vaker bij grote projecten bleek ook hier het budget en de planning onhaalbaar. In 2021 moest er al een miljoen euro bij. Het plan werd versoberd, maar ook dat bleek niet genoeg. En dus moest wethouder Simone Visser-Botman opnieuw naar de gemeenteraad om extra geld te vragen: dit keer zo'n 1,9 miljoen euro.

Bezuinigen niet mogelijk

Volgens haar is verder beknibbelen op het plan niet mogelijk. Haar boodschap was dan ook helder: "Als u besluit niet in te stemmen met het beschikbaar stellen van aanvullend budget, is het project niet uitvoerbaar."

De gemeenteraad ging uiteindelijk unaniem akkoord. Maar er zijn zorgen of het niet nog duurder wordt. In totaal kost het project nu al zo'n 9,3 miljoen euro, waarvan de gemeente 6,8 miljoen euro bijdraagt. Dat is bijna 3 miljoen euro meer dan eerder gepland.

'Steek mijn handen er niet voor in het vuur'

De wethouder benadrukte tijdens de raadsvergadering nog maar eens het belang voor het dorp Westwoud. En dat de gemeente de kosten stevig in de gaten houdt. "Ik zit hier niet met het idee om nog een keer naar u te komen voor het MFA Westwoud. Maar daarvoor ga ik niet mijn handen in het vuur steken."

Het streven is dat het multifunctioneel gebouw in september 2024 klaar moet zijn.