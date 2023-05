Drechterland legt broers K. dwangsom op wegens illegaal wonen: "Niet gelijk behandeld"

Illegaal wonen in een bedrijfsunit: de gemeente Drechterland treedt er hard tegen op. Zo ook bij de gebroeders K. Ze hebben een dwangsom opgelegd gekregen en moeten de woonvoorzieningen weghalen uit hun bedrijfsunit in Hem. Alleen zijn ze het er niet mee eens en stappen ze vandaag naar de rechter. "Het lijkt wel of er voor ons andere regels gelden."

Begin december 2021 worden er bij een controle op bedrijventerrein Zuiderkogge in Hem meerdere 'illegale woonsituaties' aangetroffen. In zeker zes bedrijfsunits wordt er illegaal bewoond, constateert de gemeente Drechterland.

Eén van die units is van J. K., die vandaag voor de rechter in Haarlem moest verschijnen. Hij is zelf niet aanwezig, maar zijn broer wel. Hun bedrijfsunit aan de Groeneweg is volgens de gemeente ongesplitst in drie woningen. "De bedden zagen er beslapen uit. Ook vonden we gebruiksvoorwerpen op tafel en had de keuken een afzuigkap en oven."

Oneerlijk behandeld

Ze moeten een groot deel van zijn woonvoorzieningen weghalen, al ziet zijn broer, P. K., dat anders. Hij gebruikt zijn bedrijfsunit als hobbyruimte. "Ik gebruik het als werkplaats om wat aan mijn auto's te klussen." Zichtbaar geëmotioneerd: "Mijn broer slaapt er zo nu en dan om zijn camper te bewaken. Hij is labiel en een rommelkont. Dat wil mijn moeder niet in huis hebben."

Volgens hem zijn er soortgelijke situaties, die géén dwangsom opgelegd hebben gekregen. Hij wil niet zeggen om wie het gaat. De emoties lopen dan ook hoog op. "Dat is toch vreemd en krom, is het niet? Het lijkt wel of er voor ons andere regels gelden. Op het hele terrein slapen zo’n 120 mensen. Dat weet ik, omdat ik ze regelmatig spreek. We worden niet gelijk behandeld", zegt hij. De gemeente ziet het anders: "Er is bij iedereen gehandhaafd en een dwangsom opgelegd."

Brandveiligheid

De gemeente Drechterland hamert nog maar eens op de brandveiligheid. Want in de nacht van 28 op 29 januari breekt er brand uit in één van de bedrijfsunits aan de Dorpsweg in Schellinkhout. De units aan het voorste deel van het bedrijventerrein zijn kansloos tegen de vlammenzee. Tijdens het nablussen wordt het lichaam van de 38-jarige Edilene uit Lelystad gevonden.

De gemeente houdt voet bij stuk, ondanks begrip voor zijn persoonlijke situatie. "Als er brand uitbreekt, dan weten de hulpdiensten niet dat de bedrijfsunits worden bewoond. Het is niet wenselijk en gevaarlijk."

De rechtbank in Haarlem doet uiterlijk op 4 juli uitspraak.