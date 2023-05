Hoornse politiek pleit voor meldpunt straatintimidatie na geweldsincidenten

Naar aanleiding van een aantal incidenten, waarbij inwoners uit de gemeente Hoorn op straat zijn bedreigd en gewond raakten, pleiten twee Hoornse fracties in een brief aan het college voor een speciaal meldpunt voor straatintimidatie. "Het is hoog tijd voor een krachtig signaal. Je blijft gewoon met je poten van een ander af", schrijven de fracties Liberaal Hoorn en De Realistische Partij in een brief naar het college.

Meerdere tieners zijn afgelopen week de dupe geworden van geweldsincidenten. Zo raakte een 13-jarige jongen verbrand aan zijn hand, nadat hij belaagd werd door twee jongens op een scooter. Zij spuwden vuur met een bus deodorant en een aansteker. "Gelukkig kon hij op tijd zijn armen voor zijn gezicht houden. Anders had het heel anders afgelopen", vertelt zijn moeder. Een vriend van het slachtoffer liep verbrande wenkbrauwen op.

Daarnaast werden er diezelfde avond twee jonge meiden belaagd, toen zij op de fiets naar huis reden. Op de Tweeboomlaan in Hoorn werden zij achternagezeten door een scooter met twee jongens. De slachtoffers werden in hun zij geprikt, aan de haren getrokken en geslagen. Toen beiden ten val kwamen met de fiets belandden zij met hun hoofd tegen een boom. Inmiddels gaat het een stuk beter met hen. Er kan niet bevestigd worden of het om dezelfde jongens op de scooter gaat.

Eigen meldpunt

Deze, en andere incidenten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden, zijn voor twee Hoornse fracties aanleiding om te pleiten voor een meldpunt. In een brief aan het college voor burgemeester en wethouders roepen zij op deze te starten, zodat jong en oud zich kunnen melden wanneer ze te maken krijgen met straatintimidatie.

"Elke melding dient gelezen te worden en dient er contact opgenomen te worden met het slachtoffer, indien die dat wil", stellen fracties DRP en Liberaal Hoorn. "Ook zal er gekeken moeten worden op welke plekken het meest gemeld wordt en hoe deze plekken veiliger gemaakt kunnen worden. Op deze wijze kan er gerichter worden gehandhaafd. En kunnen er mogelijk ook camera's worden geplaatst."

In de brief vragen de twee partijen aan het Hoornse college om ook uit te zoeken welke stappen er ondernomen kunnen worden om de politie-inzet te verhogen. Ook vragen zij welke stappen er uit het landelijke programma Safe Streets worden gezet. In maart ondertekende de burgemeester nog een intentieverklaring hiervoor. Hiermee wil de gemeente zich inspannen om de veiligheid en leefbaarheid op straat te bevorderen. Hierbij is aandacht voor bewustzijn, en het voorkomen van criminaliteit en geweld.

Aanpassen van APV

"Het geweld onder jongeren neemt toe, blijkt ook uit de cijfers. In veel gemeenten is er vanwege de vele steekincidenten nu al een messenverbod ingevoerd", stellen fractievoorzitters Chris de Meij en Menno Jas van de twee Hoornse partijen. "Veel burgemeesters wachten de maatregelen van de landelijke politiek dan ook niet af maar besluiten de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen. Ook onze fracties zijn hier een groot voorstander van en zien een dergelijk verbod om geweld op straat tegen te gaan."