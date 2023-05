Aangehouden tweetal heeft niets te maken met schietincident Kinkerstraat

Rond 19.45 uur kreeg de politie de melding binnen nadat er door meerdere mensen in de omgeving van de Kinkerstraat schoten waren gehoord. De woning werd in ieder geval drie keer onder vuur genomen, onder meer in een raam en in een deur naar het trappenhuis dat op meerdere woningen is aangesloten.

Agenten kregen kort na de beschieting te horen dat twee mannen in de richting van het Bellamyplein waren gevlucht. Daarna kwam het aangehouden tweetal in beeld omdat zij voldeden aan de signalementen. Op de Eerste Constantijn Huygensstraat werd de auto waar zij inreden gestopt en werd het duo aangehouden.

De twee die gezocht worden zijn dus nog op vrije voeten. De politie vraagt getuigen die iets hebben gezien of gehoord óf die meer weten van het incident om zich te melden. De politie omschrijft ze als donker getint en tussen de 1.85 en 1.90 meter lang. Eén van de twee had kort gemillimeterd haar.