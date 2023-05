AZ ziet af van uitbreiding 'safe standing' plaatsen in AFAS stadion

In een summier statement laat de voetbalclub weten dat naar aanleiding van een aantal onderzoeken dit besluit is genomen.

In 2020 plaatste AZ de eerste zogenaamde safestanding plaatsen in vak W en X1. Die staanplaatsen werden zo populair dat er een wachtlijst voor ontstond. Supporters vertelden eerder tegen NH dat het afgelopen seizoen in toenemende mate te druk was op die plekken, waardoor er onenigheid was binnen de fanatieke fans van AZ.

Safestanding plaatsen zijn plekken in het stadion waar je zowel kan staan als zitten door een speciale klapstoel. De bovenliggende railing voorkomt dat je naar voren kan vallen. Met name onder de fanatieke supporters is dit populair omdat zij liever staan dan zitten.

AZ-fans boos

Veel AZ-supporters zijn niet over te spreken over het besluit en leggen een link met de ongeregeldheden van afgelopen donderdag. AZ was vooralsnog niet bereikbaar voor een verdere toelichting op het besluit.