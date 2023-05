De Peiling: ik slaap als een roos

Uit onderzoek van de Hersenstichting blijkt dat vrouwen slechter slapen dan mannen; 62 procent van de vrouwen geeft aan een slechte nachtrust te hebben tegen 38 procent van de mannen.

Slaapbehoefte

Staat de een na 7 uur weer fris naast zijn bed, heeft de ander minimaal 9 uur nodig. Gemiddeld slaapt de Nederlander 7 uur en 12 minuten. Voldoende slaap is belangrijk om hersenen gezond te houden en zorgt voor herstel van het lichaam. Een goede nachtrust zorgt voor een beter geheugen en meer concentratie. Ook verkleint goed slapen het risico op hersenaandoeningen, depressie en dementie.

Tips voor een prettige nachtrust:

Zorg voor een rustige en donkere slaapkamer.

Laat beeldschermen, zoals tablet, telefoon en televisie, weg uit de slaapkamer.

Doe ten minste een uur voor het slapengaan alleen ontspannende activiteiten, zoals lezen.

Vermijd cafeïne- en alcoholhoudende dranken enkele uren voor het slapen gaan.

Las overdag een piekermoment in om oplossingen te bedenken voor problemen.

Neem geen zware maaltijden in de uren voor het slapen gaan.

Sport regelmatig, maar niet later dan drie uur voor het slapen gaan.

Zorg overdag voor een omgeving met voldoende licht.

Vermijd dutjes of powernaps overdag.

Probeer iedere dag op precies dezelfde tijd op te staan, ook in het weekend.

Wat vind jij?

Ben jij een goede slaper? Heb je voor ons de gouden tip voor een lekkere nachtrust? Of slaap je al jaren slecht? Blijf je dan woelen, of ga je eruit voor een kop thee of een wandelingetje? We horen het graag.