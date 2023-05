KNRM Enkhuizen pleit voor gebruik reddingsvest op water: "Doorslaggevend voor overleving"

Met de incidenten van vorig weekend in het achterhoofd is maar weer eens duidelijk geworden hoe onmisbaar de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) is. Zij pleiten voor het gebruik van reddingsvesten op het water. "Dit vest maakt het zwemmen en drijven makkelijker", vertelt woordvoerder Bregje Willems van KNRM Enkhuizen. "Ook maakt de kleur van het reddingsvest je zichtbaarder."

Het dragen van een reddingsvest is niet verplicht in de recreatieve vaart. "Het slachtoffer dat vorige week zaterdag verdronk droeg geen reddingsvest. Vermoedelijk is hij door een klap van de giek overboord gegaan. Hoogstwaarschijnlijk niet bij bewustzijn. Een reddingsvest kan je dan boven water houden", vertelt Willems. "We zeggen niet dat hij het dan overleefd had, omdat je niet weet hoe hard de klap van giek is geweest. Maar we hadden hem dan in ieder geval kunnen vinden." Bekijk hieronder het hele interview met de KNRM. Artikel gaat verder onder video.

Slechts 25% van de watersporters draagt met enige regelmaat een reddingsvest. Een deel van hen onderschat het gevaar van het water. "Zo hebben we afgelopen zondagavond nog een bootje van het water gehaald die geschikt is voor de binnenwateren, maar absoluut niet voor het IJsselmeer", aldus Willems. "De inzittenden droegen ook geen reddingsvest. We hebben ze op tijd van het water gehaald, maar dat had heel anders kunnen aflopen. Zij hebben het IJsselmeer duidelijk onderschat."

Goed vastgespen