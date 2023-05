Gebrek aan bewijs: Zandvoortse kerk past verhaal over Joodse onderduikers aan

De Hervormde Kerk van Zandvoort gaat het verhaal aanpassen dat er Joden ondergedoken hebben gezeten in de nok van het gebouw. Tijdens rondleidingen is altijd verteld dat er in de Tweede Wereldoorlog zes á zeven Joden een half jaar lang verborgen zijn gehouden. Na een reportage van NH Nieuws begin deze maand blijkt er geen bewijs voor te zijn. De vrijwillige gidsen die de rondleidingen geven, blijven de 'geschiedenis' wel vertellen, maar gaan er aan toevoegen dat ze niet zeker weten of het verhaal op waarheid berust.

Zaten er Joodse onderduikers in Zandvoortse kerk? "Het is niet verstandig dit verhaal nog langer te vertellen"

Zaten er Joodse onderduikers in Zandvoortse kerk? "Het is niet verstandig dit verhaal nog langer te vertellen"

Dat de vrijwilligers het verhaal ondanks gebrek aan bewijs vertelden, stuitte op onbegrip van Paul Olieslagers van de stichting Joods Monument en het Genootschap Oud Zandvoort. Voor een gedenkplaats ter nagedachtenis aan ruim driehonderd naar concentratiekampen gedeporteerde Joden is intensief speurwerk gedaan. Dat zes of zeven van hen in de eerste oorlogsjaren ondergedoken zouden hebben gezeten op zolder van de kerk, is niet uit het onderzoek naar boven gekomen.

Opheldering

De kerk heeft een mail waarin Olieslagers om opheldering vraagt nooit beantwoord. Toch heeft de kerk nu besloten het verhaal aan te passen. Olieslagers vraagt zich af wat de waarde is van die toezegging.' Olieslagers: "Niet reageren op een persoonlijke mail en dan wel via via naar buiten brengen dat de rondleidingen worden aangepast, geeft mij een beetje vreemd gevoel."