Lana (11) uit Zwaag strijdt in Utrecht voor landelijke titel voorleeskampioen

Vanaf haar basisschool De Wingerd in Zwaag vertrekt haar aanhang vanochtend naar Utrecht. Maximaal vijftig mensen mogen er mee. Maar alleen haar klas al telt vijftig leerlingen, maar niet alle leerlingen gaan mee. "Ook haar vriendinnen en familie gaan met de bus. Het kwam zo uit dat we gelukkig niet hoefden te loten", zegt haar moeder.

De boekenwurm heeft een hele weg moeten afleggen om het tot Utrecht te schoppen. Begin april werd ze de beste van onze provincie. "Toen mijn naam werd omgeroepen was ik gewoon in shock", vertelde ze toen enthousiast. De jury was overtuigd door haar intonatie. Lana weet de luisteraars mee te nemen door goed in het publiek te kijken tijdens het voorlezen.

