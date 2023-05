Hond gaat als razende tekeer op loslopende geit op Blaricumse hei: "De muilkorf zat er nog aan"

Een hond heeft afgelopen weekend een geit flink toegetakeld op de hei in Blaricum. Het dier was niet meer te redden dus de dierenarts heeft het laten inslapen. Het doet schaapsherder Rozenn le Buhann ontzettend zeer. "Ik kon bijna wel janken", vertelt ze.

De schaapsherder vertelt dat ze zaterdag een melding kreeg van een gewonde bok in het natuurgebied. Zondagochtend is het gelukt het dier te vangen en toen zagen ze de tong er half uit hangen en de muilkorf van een hond nog aan de bok vast zitten. Toen is hij naar de ziekenboeg gebracht en kreeg de dierenarts de bek open.

"Toen zagen we dat alles stuk was", vertelt de schaapsherder. "Kaak door midden, tong er half af. Het was een hele erge ravage. Het moet echt een vechtpartij zijn geweest tussen de hond en de geit."

De dierenarts kon het dier niet meer redden, dus hebben ze het laten inslapen. Dat kwam hard aan. "Het zijn van die simpele dingen. Maar het gebeurt elk jaar weer. Let op je hond", zegt ze resoluut.

