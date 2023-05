Gemeente Zaanstad belooft beterschap aan familie aangereden jongen (4) in Poelenburg

De gemeente Zaanstad gaat de verkeersveiligheid in de Zaanse wijk Poelenburg aanpakken. Vorige week werd de vierjarige Mirza in de Zuidervaart geschept door een auto en deed zijn vader Erol een dringende oproep de verkeersveiligheid te verbeteren. Met succes zo blijkt vandaag: "Eindelijk gaat er wat gebeuren en wordt er actie ondernomen het asociale rijgedrag van hier tegen te gaan."

Het liep met een sisser af, maar vorige week werd de vierjarige Mirza al spelend geschept aan de Zuiderstraat in Zaandam. Het jongetje vloog een paar meter door de lucht. ''Gelukkig gaat het goed met hem, we zijn erg blij hoe het uiteindelijk is afgelopen", vertelt vader Erol Coskush eerder aan NH.

Toch is het ongeluk niet in de koude kleren gaan zitten. Mirza heeft last van nachtmerries en herbeleeft het ongeluk steeds weer. Er is na het ongeluk dan ook veel frustratie ontstaan bij de buurtbewoners en daarom hebben ze direct actie ondernomen.

Erol: ''We hebben kliko's op straat gezet zodat er niet meer zo hard gereden kan worden, maar daar kwamen gelijk handhavers op af die zeiden dat ze weer weg moesten. Ik vertelde dat mijn zoontje was aangereden en dat ik ze toch weer terug zou zetten als ze weggingen, en dat hebben we ook gedaan.''



Woonerf, plantenbakken of drempels

Inmiddels heeft de familie Coskush bezoek gehad van de gemeente. ''Ze zeggen dat ze er wat aan gaan doen en dat er een paar opties zijn. Het kan bijvoorbeeld een woonerf worden, er kunnen plantenbakken komen of ze gaan drempels plaatsen. We zijn heel erg blij, dit was de druppel om eindelijk actie te ondernemen.'' Wanneer er daadwerkelijk actie ondernomen wordt, weet Erol nog niet. ''Het is nu echt afwachten, ze gaan het laten weten.''



Over de inhoud van het gesprek zelf wil de gemeente Zaanstad geen uitspraken doen. Wel geven ze aan 'erg geschrokken' te zijn. Een woordvoerder vertelt: "Onze wijkmanager is bij de familie langs gegaan en heeft gesproken over een mogelijke oplossing om de risico's te verkleinen. We nemen het hoog op."

Bekeuring

Niet alleen de buurtbewoners, maar ook de politie is klaar met het asociale rijgedrag in de buurt. Op Facebook plaatste basisteam Zaanstreek een bericht over het rijgedrag in Poelenburg, Peldersveld en de Burgemeestersbuurt. "Wij rijden hier met meerdere eenheden in de wijk om alle verkeersgedragingen vast te leggen."



Hoeveel boetes er inmiddels zijn uitgedeeld, daar kan de politie nog geen antwoord op geven. Dit komt omdat het over een langere tijd wordt bijgehouden en nog te kort dag is, laat een woordvoerder van de politie Zaanstreek aan NH weten.