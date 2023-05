Files, gevaar en irritatie door omleidingen in de IJmond

Door de afgesloten Velsertraverse was het ochtendverkeer in IJmond chaotisch. Er waren files in Heemskerk en Beverwijk en bij de Viaductweg achter het Meerplein. In het centrum van Beverwijk werd het ronduit gevaarlijk, omdat veel automobilisten verbodsborden straal negeerden. "Ondanks dat het niet mag, slaan automobilisten hier gewoon af", ziet voorbijganger Sam uit Velsen-Noord. "Het zorgt voor gevaarlijke situaties."

Het was de eerste ochtendspits na de afsluiting van de Velsertraverse, die tien weken zal duren. De traverse, een soort viaduct, is als toegangsweg naar de Velsertunnel en de snelwegen A22 en A9 één van de drukste verkeersknooppunten in de IJmond. Nu moesten weggebruikers uitwijken naar andere toegangswegen in de buurt van de A9. Daardoor waren er files op onder andere De Laan der Nederlanden in Beverwijk en op de Tolweg in Heemskerk.

Gevaarlijke situatie bij de Viaductweg - NH Nieuws