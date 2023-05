Hooikoorts? Trudy tipt de toorts (en 2 andere kruiden)

De komende weken wordt er een explosie van pollen verwacht. Door het vochtige en warme weer zijn de grassen zo goed ontwikkeld, dat de concentratie pollen veel hoger is dan normaal. Noord-Holland staat in bloei, maar voor mensen met hooikoorts is deze periode geen pretje.

Wat kan je naast hooikoortstabletten slikken, ramen en deuren dichthouden en een zonnebril dragen nog meer doen? Trudy van Diepen uit Oosterblokker weet alles van de helende werking van bomen en planten en gaf radioverslaggever Sjoerd Hilarius vanochtend drie tips tegen hooikoorts.

De rode zonnehoed

De rode zonnehoed (echinacea), te herkennen aan de grote roze bloemen, heeft volgens Van Diepen een preventieve werking. "Slik eens een langere periode pillen van de echinacea en je zult zien dat je beter in je vel zit. Je voelt je sterker en dat is goed tegen de hooikoorts."

De weegbree

Deze plant kan je op verschillende manieren gebruiken, legt Van Diepen uit. "Je kunt het blad gebruiken als je je hebt bezeerd aan een brandnetel. Van het blad kan je ook thee zetten. Die thee zal de symptomen van hooikoorts verminderen. En om zere plekken te kalmeren, kan de zalf van weegbreeblad goed werken. Dat maak je door het weegbreeblad een paar uur te laten trekken in de kokosolie en het vervolgens te zeven."

Toorts

De toorts kan wel twee meter hoog worden en herken je aan de gele bloemen. Volgens Van Diepen heeft de plant een helende werking en helpt deze goed tegen een holte-ontsteking. Van de toorts kan je olie of thee maken.