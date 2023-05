Anonieme donateur schenkt recordbedrag aan Rijksmuseum

Het Rijksmuseum heeft van een anonieme donateur een schenking van 12,5 miljoen euro ontvangen voor de beeldententoonstellingen in de tuin van het museum. Het is voor het Rijks - dat voor een derde van de inkomsten afhankelijk is van partners, fondsen en particuliere instellingen - de hoogste particuliere donatie ooit.

De donateur steunt de tuintentoonstellingen al sinds 2013 met zo'n kleine 400.000 euro per jaar. Volgens het Rijksmuseum vindt de donateur het belangrijk dat de tuinen voor iedereen toegankelijk blijven en is dat mede door deze schenking mogelijk.

In de tuinen van het museum is jaarlijks een expositie te zien van bekende kunstenaars. De afgelopen jaren stonden er onder andere beelden van Louise Bourgeois, Giuseppe Penone en Barbara Hepworth. Vanaf vrijdag zijn er acht werken van de Britse kunstenaar Richard Long te zien. Net zoals alle tentoonstellingen in de tuin is deze gratis te bezoeken.