Vic paste straatnaambordjes aan in 9 Straatjes: "Een inside joke voor Amsterdammers"

Hij toverde de Berenstraat om in Schapenstraat en van de Runstraat maakte hij de Rij-straat: naar de drommen toeristen die de laatste maanden in de rij gaan staan voor dat ene frietje dat ze op TikTok tegenkwamen. Een paar aanpassingen die Vic Clé vorige week deed zijn inmiddels weer weggehaald, maar toch kijkt hij terug op een geslaagde grap. "Het leuke is natuurlijk dat niemand in de rij Nederlands kan."

Vic kwam op het idee toen hij een keer door de Berenstraat fietste en de mensen in de rij zag staan. "Toen dacht ik ineens, dit zijn natuurlijk geen beren, maar schapen", zegt Vic, die zijn snode plannen eenmaal thuis meteen met zijn huisgenoot deelde: "Die was meteen down."

Vorige week kregen alle 9 Straatjes, zoals de Berenstraat en de Runstraat dus tijdelijk een andere naam. De patatzaak in de Runstraat (sinds kort omgetoverd tot de Rij-straat) is een hit op TikTok. Hierdoor staan er iedere dag mensen in de rij voor een patatje. Mensen in de rij, dat gebeurt ook in de Berenstraat, nu dus de 'Schapenstraat'. De grap werd al snel opgemerkt door mensen uit de buurt.

'Volgzaam'

Naar eigen zeggen begrijpt Vic er niets van de rijen. "Daar komt ook een beetje de irritatie vandaan. Het staat symbool voor de volgzaamheid van mensen. Ik begrijp gewoon niet dat je, als je in een andere stad bent, zo lang in de rij gaat staan voor een broodje of een patatje."

"Ga een keer linksaf wanneer iedereen rechtsaf gaat, dan kom je nog eens wat leuks tegen", klinkt het advies. "Ik zou me ook een beetje schamen om in een gemanagete rij te gaan staan voor en frietje."

Al met al vindt Vic het wel een geslaagde grap, die misschien wel voor herhaling vatbaar is. "Het leuke ervan is natuurlijk dat niemand die in de rij staat Nederlands kan. Het is een inside joke voor Amsterdammers."