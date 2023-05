Woning Amsterdam beschoten, politie dringend op zoek naar getuigen

Na een schietpartij op een woning aan de Kinkerstraat in Amsterdam heeft de politie in de Eerste Constantijn Huygensstraat twee mannen aangehouden. De politie benadrukt dat het mogelijk 'niet de juiste verdachten zijn' en is mede daarom dringend op zoek naar getuigen.

De politie werd rond 19.45 uur gealarmeerd nadat er door meerdere mensen in de omgeving van de Kinkerstraat schoten waren gehoord. In eerste instantie werden er geen sporen aangetroffen. Later werd duidelijk dat een woning in de Kinkerstraat was beschoten.

Volgens de politie zijn zeker drie schoten gelost, onder meer in een raam en in een deur naar het trappenhuis dat ook op andere woningen aansluit. Ook zijn er kogelhulzen gevonden.

De politie heeft na een zoekslag twee mannen aangehouden in de Eerste Constantijn Huygensstraat. De woordvoerder laat weten dat het nog onduidelijk is of het daadwerkelijk om de verdachten gaat waarnaar gezocht werd.