Wat is de oplossing tegen het kermisgeweld in West-Friesland?

Na de kermis in Wognum moesten dit weekend twee jongeren voor behandeling naar het ziekenhuis. En het is niet voor het eerst dat er van dit soort incidenten zijn tijdens een kermisweekend in de regio. Is het extra beveiligen van kermissen in West-Friesland een oplossing om het geweld tegen te gaan?

Twee jaar geleden kende bijvoorbeeld de kermis in Hoogkarspel meerdere incidenten. Bij een massale vechtpartij raakten twee agenten gewond , en werd een 15-jarige jongen neergestoken, die het overigens overleefde. Voor burgemeester Michiel Pijl was daarmee de maat vol. "Het is laf, schandalig en volstrekt onacceptabel", zei hij toen.

Vorig jaar werden er daarom extra gemeentehandhavers en beveiligers ingezet. Ook werd het kermisterrein voorzien van cameratoezicht. Het hielp, want het bleef relatief rustig. Net als afgelopen Hemelvaartweekend, vertelt kermisexploitant Klaas Braak. "Er is zo goed als niks gebeurd. We hebben zelf ook twee extra beveiligers ingezet. Je hebt veel extra ogen nodig."

Ook in de toekomst blijven ze het in Hoogkarspel zo doen. "Het is eigenlijk triest en te gek voor woorden dat dit moet, maar het helpt wel. Zo blijft het in ieder geval gezellig", legt de kermisexploitant uit.

Gemeente evalueert

Of het ook zover gaat komen bij de kermis in Wognum wil de gemeente Medemblik nog niet op vooruitlopen. Daar werd onder meer een 15-jarige jongen in elkaar geslagen en liep een ander slachtoffer twee gebroken kaken op, nadat hij vermoedelijk werd geslagen met een kettingslot.

"We betreuren dat zo’n volksfeest wordt besmet met dergelijke incidenten. We gaan ook deze kermis goed evalueren om te bepalen wat er heeft plaatsgevonden en wat dat betekent voor een volgende editie. Pas na evaluatie kunnen we daar iets over zeggen", zegt een woordvoerder.

Wat nu vooral overheerst, is complete boosheid. Vooral op de sociale media, maar ook waarnemend burgemeester Dennis Straat heeft er geen goed woord voor over. "Na een prachtig en zonovergoten weekeinde met de kermis en kortebaandraverij helaas zinloos en onacceptabel geweld. Ik wens de slachtoffers beterschap."

Extra beveiligen

Kermisexploitant Klaas Braak ziet dat extra beveiliging wel helpt, maar weet ook dat het lang niet overal haalbaar is. "De kosten gaan dan ook omhoog. En voor veel kleinere kermissen is dat financieel haalbaar. Dan moeten ze ermee stoppen."

Wat verder ook nog meespeelt, is dat de incidenten vaak buiten het kermisterrein gebeuren. En tot hoever ga je dan met beveiligen? Het is een vraag waarover ook de gemeente Medemblik zich gaat buigen.

De politie gaat ondertussen onderzoek doen naar de twee mishandelingen in Wognum waarvan ook aangifte is of wordt gedaan. "Maar verder hebben we geen meldingen gehad. Iedere mishandeling is er natuurlijk één te veel, maar de kermis is niet anders verlopen dan andere jaren", aldus een politiewoordvoerder.

Op heterdaad betrappen

Er wordt al enkele jaren gesproken over een groep uit Hoorn Kersenboogerd die dorpskermissen afgaat en daar rotzooi schopt. "Namen zijn bekend bij de politie. Maar ze lijken ermee weg te komen, ze hebben te weinig bewijs. Deze groep jongens terroriseert de feestjes voor de jongelui. Die zijn er alleen maar om rottigheid uit te halen", vertelde de moeder van één van de slachtoffers eerder aan NH.

Aanhoudingen zijn nooit verricht, ook afgelopen weekend niet. De politiewoordvoerder legt uit waarom. "In Hoogkarspel zijn er enkele meldingen van vechtpartijen geweest. Maar als we daar dan kwamen, was er niemand meer. Wij kunnen alleen ingrijpen als wij de daders op heterdaad betrappen."