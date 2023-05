Corendon perst voortaan 432 passagiers in een eigen Airbus A350 tussen Schiphol en Curaçao

In het toestel van World2Fly dat vanaf 3 november in Corendon-kleuren vliegt, zijn uitsluitend economy class-stoelen geplaatst. De reisorganisatie gaat met deze stap de concurrentie aan met KLM en TUI. Tot de zomervakantie vliegt Corendon vijf keer per week naar Willemstad, in het hoogseizoen komt er een extra vlucht per week bij.

Gisteravond maakte het bedrijf alle details bekend tijdens een persconferentie op Curaçao. Corendon verwacht met de eigen Airbus 220.000 passagiers per jaar van en naar het eiland te kunnen vervoeren. Een retourvlucht naar Curaçao kan vanaf 600 euro geboekt worden.

De vakantievlieger heeft zelf uitsluitend kleinere vliegtuigen van het type Boeing 737. De Airbus A350 zal dan ook geleverd worden met piloten en cabinepersoneel van de eigenaar World2Fly, maar er zullen ook nog stewards en stewardessen uit Nederland en Curaçao worden geworven.

Backup

Het toestel wordt vooralsnog de komende twee jaar gehuurd. Aan een tijdelijke vervanging van de A350 bij een technisch mankement of schade is ook gedacht. In zo'n geval heeft World2Fly een Airbus A330 als backup-toestel voor Corendon beschikbaar.

Boeing 747

Corendon heeft overigens wel een veel grotere Boeing 747, maar die heeft slechts een keer met de rood-witte huiskleuren gevlogen. Dat toestel is in 2018 overgenomen van KLM, werd in Rome overgespoten en na terugkomst op Schiphol naar het Corendon Hotel in Badhoevedorp getransporteerd. Daar staat het sinds 2019 als publiekstrekker opgesteld in de hoteltuin.

Voor wie nieuwsgierig is naar het interieur en extra's aan boord van de A350, zoals de televisieschermpjes en hoeveel beenruimte je krijgt, kan kijken op deze interactieve webpagina van World2Fly.