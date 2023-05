Man in trein op Centraal Station aangehouden na 'verdachte situatie'

In een trein op Centraal Station is maandagmiddag een man aangehouden. Dit gebeurde nadat er een 'verdachte situatie' was gemeld. Perron 1 werd met linten afgezet en het treinverkeer van en naar Haarlem werd stilgezet. Agenten doorzochten een trein en daar werd een verdachte aangehouden en afgevoerd.

Een politiewoordvoerder wil niet zeggen wat de verdachte situatie was. Ter plaatse vertelde een beveiliger dat er werd gezocht naar een vuurwapen, maar dat is in ieder geval niet aangetroffen. Volgens de woordvoerder is er iets in beslag genomen, maar is dat geen vuurwapen. Wat er wel in beslag is genomen wil de politie niet zeggen.

Het treinverkeer naar Haarlem lag enige tijd stil, maar na de arrestatie komt dat weer langzaam op gang.