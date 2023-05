Nederlands' bekendste illustrator Thé Tjong-Khing: "Ik kan niets anders"

Hij is de meest productieve tekenaar van Nederland: Thé Tjong -Khing. Hij illustreert al sinds mensenheugenis kinderboeken, zoals 'Vos en Haas', 'Kleine Sofie en Lange Wapper' en 'Waar is de taart'. Hele generaties groeien op met zijn tekeningen. Omdat de Haarlemmer dit jaar 90 wordt, eert het Verwey museum hem met een tentoonstelling.

Alle hoogtepunten uit zijn oeuvre komen voorbij. "Ik heb een taak", zegt de illustrator. "Ik moet het boek een beetje leuker en mooier maken. Dat probeer ik dan zo goed mogelijk te doen."

Het klinkt bescheiden voor de man die met zijn tekeningen al 50 jaar het beeld van het Nederlandse kinderboek bepaalt, maar zelf heeft hij helemaal niet het gevoel dat hij iets bijzonders doet. "Ik doe gewoon wat ik leuk vind, ik kan niets anders."

Bediend door een witte man

Thé groeit op in Indonesië en verhuist naar Nederland in de jaren 50 om te studeren aan de tekenacademie. Hij laat zijn hele leven en zijn familie achter. "Dat was in het begin best moeilijk. Ik moest wennen aan alles. Ik had bijvoorbeeld een heel klein kamertje terwijl ik in Indonesië veel groter gewend was. En wat voor mij heel grappig was, ik werd bij de slager bediend door een witte man."

Bij toeval gaat de jonge Khing al snel als illustrator aan de slag. Op een feestje vraagt de schrijver Tim Maran hem om al zijn boeken te illustreren. "Hij had nooit iets van me gezien en toch vroeg hij mij. Het was gewoon geluk. Maar hij was een Indischman, ik denk dat dat een band schepte. Ik heb uiteindelijk wel meer dan 30 boeken voor hem geïllustreerd."

Reis door mezelf

Als hij in de jaren 70 gevraagd wordt om de kinderboeken van Miep Diekmann te illustreren, neemt zijn populariteit een vlucht. In de decennia die volgen, kun je geen kinderboek openslaan, of Thé Tjong-Khing heeft de illustraties gemaakt.

En nu is er de overzichtstentoonstelling in het Verwey museum. Een terugblik op een leven lang tekenen. Voor de 90-jarige Thé is de expositie ook een beetje terugkijken op zichzelf. "Ik weet van heel veel niet meer dat ik het getekend heb, Het is een soort reis door mezelf."

Verstopte liefdesverklaring

Als de oude kunstenaar door het museum loopt, stopt hij bij een vitrine met keramiek, gemaakt door zijn vrouw Mino Wortel. Hij glundert als hij vertelt dat die potten heel vaak terugkomen in zijn tekeningen: "Het is een verstopte liefdesverklaring."

De tentoonstelling in het Verwey museum is tot half september te zien.