Storm in een glas water om stickers: van leerlingen Willem de Zwijger hoeft mavo helemaal niet ‘out’.

Weinig solidariteit

Volgens rector Jan Adels is er dan ook weinig solidariteit met de stickerplakkers. "De leerlingen die verantwoordelijk zijn voor het (laten) maken van de onaardige stickers zijn bekend. Met hen is een goed gesprek gevoerd en er zijn gepaste sancties genomen”.

Om welke sancties het gaat wil de rector niet kwijt, omwille van de privacy van de betrokken leerlingen. Adels benadrukt dat het 'niet alleen gaat om straffen, maar ook om opvoeden'. Door de schoolleiding is bij de ouders van de betrokken leerlingen ook aangedrongen op een 'stevig gesprek' thuis.

Een tweedejaars vwo'er die anoniem wil blijven bevestigt wat Adels zegt. “Er was bij ons helemaal geen onrust in de klas. Er werd in de klas verteld dat die stickers gezien waren in Bussum. Ik heb ze zelf ook gezien, bijvoorbeeld bij de supermarkt. Maar we nemen het niet heel serieus en we hebben ook geen interesse in wie de daders waren”.