Ook op de Stopera gaat de vlag uit voor de verjaardag van Weesp

In oktober vorig jaar hingen de Amsterdamse Andreaskruizen op het Weesper stadhuis. De Weespers vonden dat maar zo-zo. "We hadden zoiets van: wat is dít nou?!" vertelt Hilders-van de Wetering. "We zijn toch niet overgenomen?" Een week later maakt ze haar lichte verontwaardiging kenbaar aan Groot Wassink, als die in Weesp op bezoek is.