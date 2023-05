Binnenstad Amsterdam loopt weer helemaal vol en het wordt alleen nog maar drukker

Voor bewoners van Amsterdam en ook voor de gemeente was het voor corona vaak een doorn in het oog: de enorme drukte in het centrum en hordes toeristen die de stad overspoelden. Niet zelden met de nodige overlast als gevolg. Door corona nam die drukte flink af, maar inmiddels is het oude peil alweer zo goed als bereikt en dreigt het de komende jaren nog drukker te worden.

De drukte in de stad is onder andere af te lezen aan het aantal toeristische overnachtingen. Dit liep volgens het CBS in 2019 op tot ruim 18 miljoenen overnachtingen op jaarbasis. In de coronajaren klapte dit aantal enorm in, maar vorig jaar liep het aantal overnachtingen alweer op tot bijna 15,8 miljoen. In de eerste drie maanden van dit jaar ligt het aantal overnachtingen al op enkele duizenden hoger dan in de eerste kwartaal van 2019.

Gemeente weert 'overlasttoeristen'

De overlast van het toerisme bracht de gemeente tot de campagne Stay Away. Deze werd eind maart gelanceerd. Het is een online campagne die zich richt op zogenoemde overlasttoeristen; deze worden ontmoedigd om naar Amsterdam te komen.

"Amsterdam is een wereldstad en daar hoort drukte en levendigheid bij, maar om onze stad leefbaar te houden, kiezen we nu voor begrenzing in plaats van onverantwoorde groei", liet wethouder Sofyan Mbarki van Economische Zaken en Aanpak Binnenstad eerder op de site van de gemeente weten.

Vragen die NH de gemeente aanvullend stelde over het onderwerp werden vandaag niet beantwoord.