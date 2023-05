Onverwacht bezoek: enorme bijenzwerm strijkt neer bij bouwmarkt in Hoorn

Een bouwmarkt in Hoorn kreeg onverwacht bezoek aan de deur, toen zo'n 20.000 bijen hun intrek namen in een struik nabij de ingang. "Het is de tijd van het jaar waarin er veel bijen verschijnen", vertelt imker Chris de Meij.

Naast zijn werk in de gemeenteraad van Hoorn is De Meij ook lid van de bijenteeltvereniging West-Friesland. "We communiceren met verschillende bijenhouders via een app, en ik kreeg een telefoontje dat er een zwerm bijen bij de bouwmarkt aan de Doctor C.J.K. van Aalstweg zat." Volgens De Meij zoeken de bijen een plek om even uit te rusten. Een groepje verkenners, oftewel 'speurbijen', gaat dan op zoek naar een nieuwe verblijfplaats. "Meestal hebben ze er na ongeveer drie dagen een gevonden." Desondanks veroorzaakten de bijen op deze locatie overlast, en daarom werd De Meij om hulp gevraagd. Overgebracht naar nieuwe woning Door de koningin naar een bijenkorf te verplaatsen, kan de imker de hele kolonie verhuizen. "Bijen willen maar één ding: bij hun koningin blijven", legt hij uit. Hierdoor kunnen de bijen gemakkelijk worden overgebracht naar een plek met een bijenkast, waar ze geen overlast meer veroorzaken. Bekijk hier de video met de 20.000 bijen.

